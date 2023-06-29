В России научились лечить тяжёлое психическое расстройство сырной диетой

Сырная диета может быть эффективна против синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР). К такому выводу пришла группа учёных из Челябинского государственного университета (ЧелГУ), Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

По словам декана факультета фундаментальной медицины ЧелГУ Ольги Цейликман, ПТСР — это тяжёлое психическое расстройство, которое развивается у людей после пережитого опасного события. Она считает, что профилактика этого недуга является одной из важнейших задач цивилизации.

"Впервые в России, а может быть и в мире, наши учёные факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета в содружестве с исследователями из УрФУ и учёными из Института экспериментальной медицины продемонстрировали эффективность коррекции этого синдрома сырной диетой", — рассказала Цейликман в беседе с ТАСС.

Исследования проводили на лабораторных крысах, которых подвергли экспериментальному ПТСР. Животных разделили на две группы. Одной добавляли в рацион сыр твёрдых сортов, а других кормили как обычно. Оказалось, что употребление сыра снизило у крыс тревожность и повысило концентрации дофамина.