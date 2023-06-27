Профессор разоблачил расхожий миф о седых волосах и стрессе

Время от времени появляется "сенсационная" информация, что поседевшие волосы якобы могут восстановить первоначальный цвет, если снижается уровень стресса. Но всё это больше похоже на хайп вокруг горячо волнующей всех темы. Об этом Лайфу рассказал заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования доктор медицинских наук и профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

По словам профессора, изначально наши волосы вообще бесцветные. Они приобретают окраску благодаря совместному действию пигмента меланина, который вырабатывают клетки-меланоциты, и фермента тирозиназы. Но продуцирование меланина и тирозиназы с возрастом снижается. И это неизбежно ведёт к появлению в волосах пустот, а значит, седины. Факторами, влияющими на появление и увеличение количества седых волос, также являются гормональные изменения, недостаток витаминов групп А, С, D, В, меди и железа, других микроэлементов, различные заболевания.

"И да, разумеется, стресс — это тоже фактор, влияющий на появление и увеличение седины. Но это точно не определяющий фактор, поскольку опыт показывает, что, как ни ограждай себя от стрессов, всё равно поседеешь", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Между прочим, всевозможные косметические процедуры, разработанные в стремлении сохранить красоту волос, такие как окрашивание, перманентная завивка и другие, а также курение тоже являются стресс-факторами для организма и могут ускорить увеличение массы седых волос, уточнил эксперт.

"Желание людей избавиться от седины и вернуть волосам первоначальный цвет неистребимо, и на эту тему ведётся множество исследований. Но, хочу подчеркнуть, ни одно из них пока не увенчалось успехом. Пока никакими воздействиями, внутренними или внешними, не удалось коренным образом остановить или обратить вспять происходящие в организме изменения, вызывающие седину", — заключил Гильденскиольд.