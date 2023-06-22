Россиян предупредили о необходимости избегать трёх видов пищи, чтобы не поседеть раньше времени

Седые волосы могут появляться быстрее у людей, употребляющих жирные, сладкие и жареные продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Поседение ускоряют продукты, которые разрушают нас, способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Это всё сладкое, жирное и жареное", — объясняет эксперт в интервью "Москве 24".



Вышеперечисленные продукты вредят волосяным фолликулам и мешают им проводить меланин, объяснила Соломатина. Из-за этого пигмент может не окрасить волос и тот приобретает серебристый цвет. Помимо этого, жирная, сладкая и жареная пища в целом ускоряет процесс старения организма, так что лучше употреблять такую еду необходимо максимально редко.