Россиян предупредили о необходимости избегать трёх видов пищи, чтобы не поседеть раньше времени
Врач Соломатина: Из-за сладкого, жирного и жареного седина появляется быстрее
Седые волосы могут появляться быстрее у людей, употребляющих жирные, сладкие и жареные продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Поседение ускоряют продукты, которые разрушают нас, способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Это всё сладкое, жирное и жареное", — объясняет эксперт в интервью "Москве 24".
Вышеперечисленные продукты вредят волосяным фолликулам и мешают им проводить меланин, объяснила Соломатина. Из-за этого пигмент может не окрасить волос и тот приобретает серебристый цвет. Помимо этого, жирная, сладкая и жареная пища в целом ускоряет процесс старения организма, так что лучше употреблять такую еду необходимо максимально редко.
К слову, жирная пища особенно опасна в сочетании с алкоголем. Врач объяснил, как такая еда в комбинации с алкоголем может бесповоротно испортить здоровье на всю оставшуюся жизнь.
freepik