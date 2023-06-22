Регион

Уведомления отключены

22 июня, 16:24

Россиян предупредили о необходимости избегать трёх видов пищи, чтобы не поседеть раньше времени

Врач Соломатина: Из-за сладкого, жирного и жареного седина появляется быстрее

Седые волосы могут появляться быстрее у людей, употребляющих жирные, сладкие и жареные продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Поседение ускоряют продукты, которые разрушают нас, способствуют окислительному стрессу и повышению уровня свободных радикалов. Это всё сладкое, жирное и жареное", объясняет эксперт в интервью "Москве 24".

Вышеперечисленные продукты вредят волосяным фолликулам и мешают им проводить меланин, объяснила Соломатина. Из-за этого пигмент может не окрасить волос и тот приобретает серебристый цвет. Помимо этого, жирная, сладкая и жареная пища в целом ускоряет процесс старения организма, так что лучше употреблять такую еду необходимо максимально редко.

5 истинных причин, почему женщины сталкиваются с ранней сединой, и как этого избежать

5 истинных причин, почему женщины сталкиваются с ранней сединой, и как этого избежать

К слову, жирная пища особенно опасна в сочетании с алкоголем. Врач объяснил, как такая еда в комбинации с алкоголем может бесповоротно испортить здоровье на всю оставшуюся жизнь.

Обложка ©

freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров