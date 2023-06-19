Врач предупредил о риске лечиться до конца жизни из-за одной обильной трапезы

Лето — пора отдыха и пикников на природе, когда можно отпустить проблемы и какие-либо трудности. Но сильно расслабляться всё равно нельзя, иначе есть риск до конца жизни провести на лечении, например, заболев панкреатитом. Об этом рассказал заведующий отделением экстренной хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Артём Косов.

"Чтобы не попасть с пикника на лесной опушке или с барбекю на дачном участке прямо на стол хирурга, пейте и ешьте меньше. Именно в различные праздничные дни, когда столы ломятся от жирной еды и алкоголь льётся рекой, к нам часто поступают пациенты с панкреонекрозом", — отметил специалист в беседе с АиФ

При панкреонекрозе — осложнении острого панкреатита — происходит омертвление ткани поджелудочной железы. В большинстве случаев пациентами с таким заболеванием становятся молодые здоровые мужчины-богатыри, способные за один приём съесть много еды. Лишь одной обильной трапезы хватит, чтобы потом мучиться всю оставшуюся жизнь: лечить болезнь придётся в реанимации, потом в операционной, а затем обяжут соблюдать диету и принимать ферменты.

Во избежание таких проблем просто нужно не объедаться, особенно жирной мясной, жареной и копчёной пищей, а также не злоупотреблять алкоголем. Вместе с тем при наличии диагноза "панкреатит" важно проходить курсы лечения, подчеркнул специалист.