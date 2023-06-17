"Лучше обходить стороной": Уролог назвал продукты, "запечатывающие сосуды"

Употребление пирожных и тортов может привести к атеросклерозу и инсульту, так как в них содержатся трансжиры. Об этом предупредил хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

"Тем, для кого не безразлично собственное здоровье, лучше обходить стороной трансжиры (маргарин) и выпечку, изобилующую ими. Опасность аппетитных пирожных и тортов кроется в неприличном содержании гидрогенизированного масла (трансжиров), участвующего в формировании бляшек в кровеносных сосудах, что приводит к ослаблению питания коры головного мозга", — написал он в своём телеграм-канале.

Врач добавил, что трансжиры разрушают клетки головного мозга, а это ведёт к ухудшению памяти и слабоумию. Эксперт добавил, что опасными для работы этого органа являются также газированные напитки, энергетики и соки из фруктов.

"Присутствие в газировке бромированного растительного масла (пищевой добавки Е443), известного своей токсичностью, может вызвать нервное расстройство и потерю памяти, когда вещество в определённом количестве накопится в организме. Доказано отрицательное влияние на функции мозга искусственного подсластителя аспартама, присутствующего в составе безалкогольных напитков", — заметил врач.

По его словам, в итоге сладкий лимонад может ускорить развитие слабоумия. А злоупотребление алкоголем может привести к необратимым изменениям мозга. Гадзиян призвал пить чистую воду и травяные чаи с добавлением измельчённых фруктов.

Не оставил хирург без внимания и соевый соус. По его словам, в одной столовой ложке содержится чуть менее половины суточной нормы соли. Исследования подтвердили, что гипертоническая болезнь как следствие чрезмерного потребления соевого соуса препятствует нормальному кровообращению в коре головного мозга и ухудшает память, заключил специалист.