Диетолог объяснила, как травы и вода помогают контролировать процессы старения организма

Проблема лишнего веса достаточно распространена и может проявляться в разных частях тела. Диетолог-психолог Анастасия Кондаурова рассказала Лайфу, как убрать пухлые щёки и второй подбородок с помощью правильного питания.

Врач диетолог-психолог Анастасия Кондаурова. Фото предоставлено Лайфу

"Часто мы сталкиваемся с проблемой лишнего веса, и это может проявляться в разных частях тела. Но одна из самых неприятных проблем — это пухлые щёки и второй подбородок. К счастью, мы можем изменить свой рацион и решить эту проблему через заботу о теле. Ведь стройная подтянутая фигура, хорошее здоровье и чистая кожа — это роскошь, доступная каждому", — объяснила Анастасия.

Контроль уровня соли в рационе — первый шаг к уменьшению отёков, уточнила врач. Солёные продукты вызывают задержку жидкости в организме, что становится причиной отёков в различных частях тела, включая щёки и подбородок. Постарайтесь уменьшить количество солёных приправ и использовать более полезные альтернативы, например, травы и специи.

"Второй совет — пить достаточное количество чистой воды. Она помогает вывести избыток жидкости из организма. Нужно каждый день пить воду из расчёта 30-40 миллилитров на 1 килограмм нормального веса. Это поможет оздоровить организм и уменьшить отёки во всём теле", — подсказала диетолог.

Проверьте свой рацион на наличие полезных жиров и аминокислот, которые влияют на качество и эластичность кожи, а также помогают восстанавливать мышечный тонус. Орехи, рыба, масла и различные морепродукты — это то, что вам нужно, добавила Кондаурова.

Медик также подчеркнула, что следует снизить общую калорийность рациона и заменить простые углеводы более полезными продуктами — фруктами, овощами и крупами. Увеличение количества белка в рационе тоже важно, это поможет избавиться от лишнего веса и приобрести здоровое тело.

Не стоит забывать об умеренной физической активности, напомнила Кондаурова. Регулярные занятия спортом помогут укрепить здоровье, устранить отёки и повысить тонус мышц, а ещё снимут стресс и ускорят обмен веществ.

Забота о теле — это не только способ избавиться от пухлых щёк и подбородка, но и путь к общему благополучию. Через питание и здоровый образ жизни женщина сама может управлять процессами старения и сделать выбор в сторону красоты на долгие годы. Не забывайте: изменение рациона и внедрение физических упражнений — это долгосрочный процесс, требующий терпения и заботы о теле, заключила Анастасия.