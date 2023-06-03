Диетолог объяснила связь между внезапной тягой к сладкому и постоянной усталостью

Внезапная тяга к сладкому и простуда на губах могут быть симптомами патологии, рассказала врач – диетолог-эндокринолог Алёна Барредо специально для Лайфа.

Влияние надпочечников на разные сферы нашего организма велико, пояснила врач. Синдром усталых надпочечников, или adrenal fatigue, — это синдром, для которого характерно изменение функции надпочечников. Причём это не органическая, а именно функциональная патология, то есть работа надпочечников становится менее интенсивной, они начинают вырабатывать меньше гормонов: кортизола, адреналина. Вследствие этого у человека снижается работоспособность, появляются усталость, постоянная сонливость. Ему сложно с утра проснуться и встать с кровати, снижается настроение, может даже развиться депрессия и снизиться иммунитет.

"При снижении уровня гормонов как раз снижается уровень иммунных клеток: лейкоцитов, лимфоцитов. Поэтому одним из симптомов синдрома усталых надпочечников являются частые простудные заболевания или обострение хронических вирусных инфекций, например рецидивирующий герпес. Также симптомами синдрома усталых надпочечников бывают низкое давление и тяга к сладким или острым продуктам. Причём такая тяга наблюдается в определённые часы — как раз когда снижается уровень кортизола, который отвечает за уровень сахара в крови. Соответственно, при низком уровне кортизола в крови мало сахара, организм требует его поднять, возникает непреодолимая тяга к сладкому или острому, то есть к продукту, который может взбодрить надпочечники. Ещё одним симптомом является похудение в лице, в мышечной массе, то есть человек может быть не толстый, но мышц мало, может даже быть больше жира, чем нужно", — сообщила Барредо.

Врач уточнила, что довольно часто синдром усталых надпочечников наблюдается у людей с хроническим стрессом. Это может быть стресс на работе или в семье, то есть хроническая ситуация, которая истощает человека. Поэтому надпочечники постоянно работают на повышенных оборотах, когда уровень кортизола очень высок. Затем эта стадия переходит как раз в adrenal fatigue, уровень кортизола значительно снижается, поскольку железо не может постоянно вырабатывать много гормонов, и истощается, вместе с этим истощается и надпочечник.

Поэтому такой синдром часто встречается у трудоголиков, они истощают свой организм тем, что не отдыхают, плохо и мало спят. Часто бывает и у перфекционистов, которые изнуряют свой организм тяжёлыми физическими тренировками, подчеркнула эндокринолог.

Синдром опасен снижением функции других желёз, из-за чего могут возникнуть бесплодие, расстройство нервной системы, частые простудные заболевания, обострение хронических инфекций, появление фурункулёза, снижение функции щитовидной железы.