Врач объяснила, почему снижается кислотность желудочного сока и как её повысить
Врач Тимощенко призвала не есть жирное при пониженной кислотности желудка
Кислотность желудочного сока играет важнейшую роль в процессе пищеварения. По словам терапевта-гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, входящая в его состав соляная кислота защищает организм от попадающих с пищей бактерией, активизирует пищеварительные ферменты и позволяет переваривать белки. В беседе с Лайфом она перечислила причины, по которым может происходить снижение кислотности.
- Приём лекарственных препаратов, снижающих выработку соляной кислоты (ингибиторы протонной помпы, например омепразол, Н2-гистаминоблокаторы).
- Состояние после резекции желудка, после оперативных вмешательств по поводу рака желудка, осложнений язвы или после бариатрических операций).
- Атрофические изменения желудка на фоне аутоиммунного гастрита или длительного воспаления слизистой желудка (например, при длительном течении хеликобактерного гастрита).
Снижение кислотности желудочного сока, отметила специалист, приводит к ухудшению процессов переваривания пищи и сопровождается тяжестью после еды, ощущением тошноты, отрыжкой съеденного и болью в верхней части живота. Это может влиять на всасывание некоторых витаминов вроде В12 или микроэлементов типа кальция и железа.
"С целью повышения кислотности желудочного сока рекомендуется частое дробное питание до пяти-шести раз в сутки. Показано обогащение рациона продуктами с высоким содержанием природных витаминов и кислот, такими как овощи, фрукты, кисломолочные продукты", — добавила врач.
Кроме того, учитывая замедленное переваривание белка, рекомендуется отдавать предпочтение белку рыбы и молочных продуктов. Также, советует врач, лучше убрать из рациона слишком острую, солёную, жирную и высокоуглеводную пищу. Из специй же можно использовать не обладающие раздражающим действием с целью дополнительной стимуляции выработки соляной кислоты и повышения аппетита.
Ранее Анастасия Тимощенко называла симптомы, которые говорят о проблемах с печенью. Помимо желтушности кожи и слизистой она указала на "печёночные ладони" — пятнистые высыпания на этой части тела. Кроме того, звоночком может оказаться ощущение тяжести в области правого подреберья.
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