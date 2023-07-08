Врач объяснила, почему снижается кислотность желудочного сока и как её повысить

Кислотность желудочного сока играет важнейшую роль в процессе пищеварения. По словам терапевта-гастроэнтеролога Анастасии Тимощенко, входящая в его состав соляная кислота защищает организм от попадающих с пищей бактерией, активизирует пищеварительные ферменты и позволяет переваривать белки. В беседе с Лайфом она перечислила причины, по которым может происходить снижение кислотности.

Приём лекарственных препаратов, снижающих выработку соляной кислоты (ингибиторы протонной помпы, например омепразол, Н2-гистаминоблокаторы).

Состояние после резекции желудка, после оперативных вмешательств по поводу рака желудка, осложнений язвы или после бариатрических операций).

Атрофические изменения желудка на фоне аутоиммунного гастрита или длительного воспаления слизистой желудка (например, при длительном течении хеликобактерного гастрита).

Снижение кислотности желудочного сока, отметила специалист, приводит к ухудшению процессов переваривания пищи и сопровождается тяжестью после еды, ощущением тошноты, отрыжкой съеденного и болью в верхней части живота. Это может влиять на всасывание некоторых витаминов вроде В12 или микроэлементов типа кальция и железа.

"С целью повышения кислотности желудочного сока рекомендуется частое дробное питание до пяти-шести раз в сутки. Показано обогащение рациона продуктами с высоким содержанием природных витаминов и кислот, такими как овощи, фрукты, кисломолочные продукты", — добавила врач.

Кроме того, учитывая замедленное переваривание белка, рекомендуется отдавать предпочтение белку рыбы и молочных продуктов. Также, советует врач, лучше убрать из рациона слишком острую, солёную, жирную и высокоуглеводную пищу. Из специй же можно использовать не обладающие раздражающим действием с целью дополнительной стимуляции выработки соляной кислоты и повышения аппетита.