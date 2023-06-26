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26 июня, 14:29

Врач перечислила 8 причин сделать обследование печени

Терапевт Тимощенко: Желтизна, зуд и "печёночные ладони" — повод проверить печень

Заболевания печени не всегда могут проявляться яркими симптомами, например, болевой синдром при патологии печени не является характерным. О том, на какие признаки стоит обратить внимание, Лайфу рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

В первую очередь это желтушность кожи и слизистых оболочек. Это один из самых важных симптомов болезней печени и связан с повышением уровня билирубина крови (желчный пигмент. — Прим. Лайфа). При небольшом его повышении желтушное прокрашивание отмечается только на слизистых оболочках и склерах. При высоком уровне желтовато-зеленоватые оттенки приобретает кожа.

Также должен насторожить кожный зуд, возникающий при холестатических заболеваниях печени и связанный с задержкой желчных кислот. Такой зуд, как правило, носит распространённый характер, чаще отмечается в ночное время. Ещё один признак — пятнистое покраснение ладоней и стоп, возникающее за счёт избытка эстрогенов, так называемые печёночные ладони.

Для женщин может быть характерно нарушение менструального цикла, а для мужчин — гинекомастия (увеличение грудных желёз за счёт железистой ткани), отметила Тимощенко. Значительное увеличение живота в объёме из-за скопления жидкости называется асцит. Он возникает при далеко зашедших заболеваниях печени на стадии цирроза. Ощущение тяжести в области правого подреберья также возникает за счёт увеличения размеров печени.

К признакам болезни органа относятся выраженная слабость, повышенная утомляемость, снижение толерантности к физическим нагрузкам.

Врач рассказала, как лучше защитить печень от повреждения

Врач рассказала, как лучше защитить печень от повреждения

"Диспептические симптомы: снижение аппетита, тошнота, вздутие, запоры, плохая переносимость жирных продуктов", — добавила терапевт.

Ранее врачи назвали признаки, которые могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. К ним относятся ранние признаки старения, а также не спадающие долгое время отёки.

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Ольга Годуненко
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