Россиянам назвали внешние признаки проблем со здоровьем

Зачастую о тех или иных проблемах со здоровьем могут говорить внешние признаки. В их числе скачки веса, изменения кожи, а также отёки. Что делать при их обнаружении, выяснила газета "Известия" в беседе с профильными специалистами.

В материале описаны пять внешних признаков проблем со здоровьем, которые ранее в телеграм-канале привела известный российский эндокринолог Зухра Павлова. Так, она призвала обратить внимание на вес: если человек резко похудел или пополнел, стоит обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о гормональных нарушениях. Ещё один тревожный сигнал — смена настроения, апатия и усталость. Если такое состояние длится неделю, то поводов для волнения нет, однако если проходит больше месяца, то нужно срочно пройти обследование.

Ранние признаки старения: морщины, отёкшие веки и тусклый цвет лица могут появиться при проблемах в эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной системе. А не спадающие долгое время отёки порой говорят о серьёзных нарушениях в работе почек или щитовидной железы. Слишком сухая кожа, потемневшие области в подмышечных впадинах, трещины в уголках губ и век также являются поводом для обращения к специалисту.

Бледное лицо, тусклые волосы и ломкие ногти могут говорить об анемии. Фото © Unsplash

Терапевт Ольга Фролова добавила, что бледное лицо, тусклые волосы и ломкие ногти могут говорить об анемии, когда кровь переносит к тканям недостаточно кислорода. Не менее опасен и желтушный оттенок кожи или склеры глаз: по словам врача, в большинстве случаев это является признаком нарушения работы печени или желчных путей.

"Появление акне (то есть прыщей) на коже считается отдельным дерматологическим заболеванием и чаще всего не связано с патологией желудка или кишечника, как многие думают. В таком случае необходимо обратиться на консультацию к дерматологу, который при необходимости подберёт лечение", — объяснила врач.

Прибавка веса может говорить о нарушениях в работе щитовидной железы. Фото © Unsplash

Если вдруг вы заметили подобные тревожные признаки у себя или своих близких, то стоит обязательно обратиться к медику за специализированной помощью, рекомендуют собеседники газеты. При этом паниковать не стоит — следует обратить внимание на то, как именно появились эти симптомы и как долго они вас беспокоят.