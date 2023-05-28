Врач рассказала, как лучше защитить печень от повреждения

На сегодняшний день нет ни одного препарата, который мог бы помочь человеку защитить печень. В ходе проведённых исследований особую эффективность не показал ни один из гепатопротекторов, заявила гастроэнтеролог Мария Дюжева в беседе с "Газетой.ru".

"Ни один из препаратов не доказал свою эффективность в качестве так называемого гепатопротектора. При некоторых заболеваниях печени применяются особые лекарства, но показания для них ограниченны", — пояснила врач.

По словам медика, в защите печени может помочь вакцинация от вирусного гепатита В. А чтобы не узнать о нём в самый последний момент, анализы на вирусный гепатит В и С следует сдавать регулярно. Также гастроэнтеролог напомнила, что нельзя увлекаться лекарствами: применять их нужно только по назначению врача.

Чтобы поддержать здоровье печени своими силами, следует всерьёз задуматься о своём питании и, возможно, кардинально изменить рацион. Самым лучшим вариантом для этого является средиземноморская диета, отметила Дюжева. Кроме того, на пользу пойдёт отказ от частого употребления алкоголя. Также нужно следить, чтобы вес был нормальным.