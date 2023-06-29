Онкология на палочке: В популярном мороженом найдены опасные трансжиры

Лабораторные испытания показали, что не все производители мороженого добросовестные. Так, в эскимо от марки "Филёвский пломбир" обнаружены растительные жиры (включая пальмовое масло), которые не указаны на упаковке, сообщает "SHOT-Проверка". Такая продукция представляет опасность для здоровья человека, так как она может спровоцировать онкологию и заболевания сердца. Также она в принципе не может называться пломбиром — это фальсификат.

Журналисты вместе с экспертами определили, какое эскимо может вызвать рак и болезни сердца. Видео © Telegram / "SHOT-Проверка"

"В пальмовом масле содержатся транс-изомеры жирных кислот, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы", — говорится в выпуске.

В новом выпуске журналистка Люся Александрова проверила пять самых популярных марок эскимо. Речь идёт о "Милке", "Чистой линии", "Вологодском пломбире", "Филёвском пломбире" и эскимо из ГУМа. Как оказалось, вопросы появились не только к бренду "Филёвский пломбир", — полный выпуск шоу смотрите по ссылке.