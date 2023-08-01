Не только курение: Врач перечислила факторы, повышающие риск развития рака лёгких

В 90% случаев рак лёгких возникает из-за курения. Причём чем дольше и интенсивнее человек курит, тем вероятнее появление этого вида онкологии. Об этом рассказала заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" Анастасия Марьенко.

"Пассивное курение тоже увеличивает риск заболевания. Жертвами заболевания чаще всего становятся мужчины старше 50 лет, у которых стаж курения превышает 25–30 лет. Среди других факторов риска — профессиональная деятельность", — сообщила врач в беседе с RT.

Работники предприятий с вредным производством могут вдыхать разного рода химикаты вроде хрома, мышьяка, асбеста или вещества, выделяющиеся при обработке угля и нефти, добавила онколог. Всё это может привести к повреждениям лёгочной ткани и раку лёгкого впоследствии. Ещё риск онкологии, хоть и не высокий, создаёт плохая экологическая обстановка в сочетании с плохой генетикой.

Обнаружить вовремя раковые заболевания лёгких можно, если регулярно проходить скрининг и рентгенографические исследования, посоветовала медик. При возникновении подозрений на эту болезнь проводится компьютерная томография. Онкологию лёгких просто вычислить на ранних этапах, когда она хорошо лечится и велика вероятность ремиссии. Самый главный совет тем, кто хочет избежать рака: не курить ни сигареты, ни электронные испарители, ни кальяны, резюмировала Марьенко.