Путин: В 2023 году было зарегистрировано 530 новых российских препаратов

В 2023 году в России было зарегистрировано 530 новых препаратов отечественного производства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

"В общей сложности только в 2023 году зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов. Благодаря разработкам ведущих учёных, врачей и специалистов впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для реаниматологии, реабилитации, диагностики", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что у страны уже есть весомые достижения в этой области, но призвал продолжать работу.