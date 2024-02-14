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14 февраля, 15:11

Путин: В 2023 году было зарегистрировано 530 новых российских препаратов

В 2023 году в России было зарегистрировано 530 новых препаратов отечественного производства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

"В общей сложности только в 2023 году зарегистрировано 530 российских лекарственных препаратов. Благодаря разработкам ведущих учёных, врачей и специалистов впервые началось производство многих видов отечественного оборудования для сердечно-сосудистой хирургии, а также для реаниматологии, реабилитации, диагностики", — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что у страны уже есть весомые достижения в этой области, но призвал продолжать работу.

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Также, выступая на Форуме будущих технологий, президент отметил успехи России в диагностике онкозаболеваний: по его данным, свыше половины случаев выявляются на ранней стадии, когда прогноз является максимально благоприятным.

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Life.ru / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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