Путин объявил о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта

Как подчеркнул глава государства, в городах, где живёт от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населённых пунктах, где меньше 50 тысяч жителей, выплаты будут выше: 50 тысяч к зарплате будут получать врачи и 30 тысяч — медработники среднего звена.