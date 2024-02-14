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14 февраля, 14:50
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Путин объявил о дополнительных выплатах для медиков с 1 марта

Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и сёлах

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, предложил с 1 марта повысить размер ежемесячных выплат медикам в малых городах, райцентрах и сёлах.

Как подчеркнул глава государства, в городах, где живёт от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населённых пунктах, где меньше 50 тысяч жителей, выплаты будут выше: 50 тысяч к зарплате будут получать врачи и 30 тысяч — медработники среднего звена.

Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и сёлах. Видео © Life.ru

Путин поручил правительству, чтобы уже с 1 апреля медработники начали получать повышенные выплаты за март.

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Также президент заявил, что в РФ обязательно продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
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