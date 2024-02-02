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2 февраля, 16:22

Путин посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с персоналом

Президент России Владимир Путин посетил Тульский областной клинический онкологический диспансер и пообщался с персоналом. Глава государства отметил современное оборудование, находящееся в медучреждении. Также Путин подчеркнул, что у него не сложилось ощущение замкнутого пространства, когда он вошёл в центр.

Путин посетил Тульский областной клинический онкодиспансер. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы походили, посмотрели. Действительно, нет ощущения, что здесь замкнутое пространство. Воздуха много, красиво. Тоже важно, я думаю, для тех, кто работает, для тех, кто лечится", — отметил президент.

Медучреждение возведено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и завершились на год раньше запланированного срока — в ноябре 2023-го объект уже был введён в эксплуатацию. В онкоцентре установлено свыше 2420 единиц медоборудования, из которых 40 — высокотехнологичные. Штат рассчитан на 230 врачей и 370 работников среднего медперсонала.

Life.ru напоминает, что 2 февраля Путин прибыл в Тулу, где выступил на форуме "Всё для Победы!", а также пообщался с активом Общероссийского народного фронта. Кроме того, глава государства по видеосвязи открыл ряд онкоцентров в других регионах России.

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Кадр из видео Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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