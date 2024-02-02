Путин посетил новый онкоцентр в Туле и пообщался с персоналом

Президент России Владимир Путин посетил Тульский областной клинический онкологический диспансер и пообщался с персоналом. Глава государства отметил современное оборудование, находящееся в медучреждении. Также Путин подчеркнул, что у него не сложилось ощущение замкнутого пространства, когда он вошёл в центр.

Путин посетил Тульский областной клинический онкодиспансер. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы походили, посмотрели. Действительно, нет ощущения, что здесь замкнутое пространство. Воздуха много, красиво. Тоже важно, я думаю, для тех, кто работает, для тех, кто лечится", — отметил президент.

Медучреждение возведено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Строительные работы стартовали в октябре 2020 года и завершились на год раньше запланированного срока — в ноябре 2023-го объект уже был введён в эксплуатацию. В онкоцентре установлено свыше 2420 единиц медоборудования, из которых 40 — высокотехнологичные. Штат рассчитан на 230 врачей и 370 работников среднего медперсонала.