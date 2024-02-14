Путин: Более половины случаев онкозаболеваний выявляется в РФ на ранней стадии
Свыше половины случаев онкозаболеваний в РФ выявляются на ранней стадии, когда прогноз является максимально благоприятным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
"На 60% выросли объёмы химиотерапии, более чем на 25% — лучевой терапии. С 2020 года проводится протонная терапия", — отметил он в ходе выступления на Форуме будущих технологий.
В своей речи глава государства также указал, что в России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, россияне часто задают вопросы по этой теме.
Ранее Путин отмечал успех проекта "Борьба с онкозаболеваниями" в диагностике рака. Федеральная программа действует с 2019 года.
ТАСС / POOL / Вячеслав Прокофьев