Путин: Более половины случаев онкозаболеваний выявляется в РФ на ранней стадии

Свыше половины случаев онкозаболеваний в РФ выявляются на ранней стадии, когда прогноз является максимально благоприятным. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"На 60% выросли объёмы химиотерапии, более чем на 25% — лучевой терапии. С 2020 года проводится протонная терапия", — отметил он в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

В своей речи глава государства также указал, что в России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения. По его словам, россияне часто задают вопросы по этой теме.