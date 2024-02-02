Путин отметил успех проекта "Борьба с онкозаболеваниями" в диагностике рака

Действующий с 2019 года федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" помог чаще диагностировать рак на раннем сроке. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

"Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Пока, может быть, это ещё скромные цифры, но это совершенно очевидный факт", — сказал глава государства, открывая по видеосвязи онкоцентры в ряде регионов страны.

По словам Путина, позитивная динамика наблюдается и в лечении детей. Президент призвал повысить доступность онкологической помощи: всё должно проходить быстро, качественно и эффективно. Глава государства отметил, что задача сложная, но нужно сделать всё для того, чтобы сохранить и нарастить тенденцию. Выделенные деньги тратятся рационально, указал лидер РФ.