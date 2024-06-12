Путин: Решить стоящие перед РФ масштабные задачи можно, только объединив усилия

Решить стоящие сегодня перед Россией масштабные задачи можно, лишь объединив усилия всего общества, и поможет в этом пример талантливых людей — Героев Труда и лауреатов государственных премий. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения в Кремле.

"Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща. И огромную роль тут играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать всё, что в их силах, ради общего блага", — сказал глава государства.

Президент также назвал науку и её новаторские подходы основой для решения многих задач, которые стоят сегодня перед нашей страной. Вместе с тем в ходе церемонии Путин обратился к Героям Труда и лауреатам госпремий, отметив, что сопричастность к судьбе Родины и преданность своему призванию характерны абсолютно для каждого из них.