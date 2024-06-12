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12 июня, 10:20

Путин: Решить стоящие перед РФ масштабные задачи можно, только объединив усилия

Решить стоящие сегодня перед Россией масштабные задачи можно, лишь объединив усилия всего общества, и поможет в этом пример талантливых людей — Героев Труда и лауреатов государственных премий. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения в Кремле.

"Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща. И огромную роль тут играет личный пример талантливых, умных, успешных людей, готовых сделать всё, что в их силах, ради общего блага", — сказал глава государства.

Путин поздравил сограждан с Днём России
Путин поздравил сограждан с Днём России

Президент также назвал науку и её новаторские подходы основой для решения многих задач, которые стоят сегодня перед нашей страной. Вместе с тем в ходе церемонии Путин обратился к Героям Труда и лауреатам госпремий, отметив, что сопричастность к судьбе Родины и преданность своему призванию характерны абсолютно для каждого из них.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин в День России вручил награды Героям Труда. Среди награждённых — ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК Владимир Щедов.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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