Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днём России. Глава государства отметил, что жители РФ отмечают этот праздник с уважением к своей стране.

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём России. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днём России! Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием её многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед", — отметил президент в ходе вручения государственных наград в Кремле.

Глава государства добавил, что День России нужно отмечать как символ непрерывности её тысячелетней истории.

"Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской империи и Советского Союза. И все эти этапы — одно неразрывное целое с современной Россией. Потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества", — указал Путин.

Напомним, сегодня, 12 июня, в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Президент 12 июня традиционно вручает госнаграды.