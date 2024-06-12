Путин и Лукашенко обсудили по телефону взаимодействие в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех граждан РФ с Днём России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Александр Лукашенко тепло поздравил Владимира Путина и всех россиян с государственным праздником — Днём России", — говорится в сообщении.

Вместе с тем стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества с учётом договорённостей, достигнутых по итогам переговоров, прошедших 24 мая в Минске. Также в ходе переговоров были затронуты некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства.