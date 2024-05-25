Лукашенко угостил Путина в деревне под Минском драниками и фирменным салатом

Визит президента России Владимира Путина в Минск длился 25 часов, из которых 14 часов он работал и общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера республики телеграм-канал "Пул Первого".

"Длился визит ровно 25 часов. Из них — мы посчитали! — 14 часов Лукашенко и Путин работали и общались", — говорится в сообщении.

Сразу по прибытии российского лидера в Минск поздно вечером 23 мая и короткой встречи в аэропорту Лукашенко пригласил его в гости в деревню под Минском на неформальный ужин, который длился почти четыре часа. Разъехались президенты лишь около половины четвёртого утра. Основной день визита, 24 мая, начался с возложения цветов на площади Победы в Минске, а затем президенты переместились во Дворец Независимости. Там Путин и Лукашенко вместе с делегациями почти два часа говорили о "базовых вопросах".

По данным телеграм-канала, во время переговоров в расширенном составе состоялся обмен мнениями по поводу перспектив, инноваций и совместных импортозамещающих проектов. При этом между узким и расширенным составом президенты провели разговор уже один на один. После всех обсуждений лидеры стран провели совместную пресс-конференцию и отправились ужинать в неформальной обстановке в гости к президенту Белоруссии. На столе были блюда исключительно местной кухни: драники, картофель по-деревенски, мачанка с блинами, белорусское сало, грибной суп и холодник. Кроме того, Лукашенко угощал Путина фирменным салатом "Молодость" собственного приготовления. Блюдо состоит из маринованных грибов из Беловежской пущи и домашнего сальтисона.

"Предложили гостю попробовать и хлеб, который выпекается прямо там, дома. Пили чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым. Ещё из десертов — клубника из теплицы [Лукашенко] с мёдом", — добавляет телеграм-канал.