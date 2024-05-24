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"Относимся как к своей": Путин заявил об особом внимании к теме защиты Белоруссии

Путин: Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей

24 мая, 15:10
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Для России безопасность Белоруссии не менее важна, чем собственная, что является важным принципом взаимодействия двух стран. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск и встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", отметил глава РФ.

Лукашенко добавил, что Москва и Минск внимательно следят за событиями, которые разворачиваются вблизи границ. По его словам, это объяснимо, учитывая накал страстей в мире и усиление угроз со стороны Запада. Лукашенко иронично заметил, что лично ему непонятно, почему американцы и немцы проводят военные учения вблизи границ Союзного государства.

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Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. На повестке темы безопасности двух государств и тех самых ядерных учений в Российской Федерации, которые намечены с участием военных Республики Беларусь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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