"Относимся как к своей": Путин заявил об особом внимании к теме защиты Белоруссии Путин: Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей 24 мая, 15:10 Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Для России безопасность Белоруссии не менее важна, чем собственная, что является важным принципом взаимодействия двух стран. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск и встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

"Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", — отметил глава РФ.

Лукашенко добавил, что Москва и Минск внимательно следят за событиями, которые разворачиваются вблизи границ. По его словам, это объяснимо, учитывая накал страстей в мире и усиление угроз со стороны Запада. Лукашенко иронично заметил, что лично ему непонятно, почему американцы и немцы проводят военные учения вблизи границ Союзного государства.

Авторы Татьяна Миссуми