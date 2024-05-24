"Относимся как к своей": Путин заявил об особом внимании к теме защиты Белоруссии
Путин: Россия относится к безопасности Белоруссии так же, как к своей
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Для России безопасность Белоруссии не менее важна, чем собственная, что является важным принципом взаимодействия двух стран. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск и встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
"Мы к безопасности Белоруссии относимся точно так же, как и к безопасности Российской Федерации, и это, наверное, ключевой элемент нашего взаимодействия в этой сфере", — отметил глава РФ.
Лукашенко добавил, что Москва и Минск внимательно следят за событиями, которые разворачиваются вблизи границ. По его словам, это объяснимо, учитывая накал страстей в мире и усиление угроз со стороны Запада. Лукашенко иронично заметил, что лично ему непонятно, почему американцы и немцы проводят военные учения вблизи границ Союзного государства.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. На повестке темы безопасности двух государств и тех самых ядерных учений в Российской Федерации, которые намечены с участием военных Республики Беларусь.