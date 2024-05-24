Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко во время визита в Минск создание единого оборонного пространства. Об этом глава российского государства рассказал на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Путин обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства. Видео © Kremlin.ru

"С учётом напряжённой обстановки на внешних границах Союзного государства в ходе переговоров подробно обсудили формирование единого оборонного пространства. На белорусской территории развёрнута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Всё это надёжно прикрывает западные рубежи наших стран и ОДКБ", — заметил президент РФ.