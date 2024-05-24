Лукашенко и Путин подтвердили курс на усиление интеграции России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой России Владимиром Путиным угрозы по периметру границ государств, а также курс стран на усиление интеграции. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи в расширенном составе.

"Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двухсторонней повестки, от которой зависит состояние экономики, стабильное развитие наших государств, затронули международную ситуацию. Обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру наших границ", — сказал Лукашенко, отметив, что Москва и Минск будут придерживаться курса на усиление интеграции при любых обстоятельствах.