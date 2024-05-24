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24 мая, 14:14

Лукашенко и Путин подтвердили курс на усиление интеграции России и Белоруссии

Лукашенко и Путин в Минске обсудили угрозы у границ государств

Лукашенко и Путин на встрече в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Лукашенко и Путин на встрече в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой России Владимиром Путиным угрозы по периметру границ государств, а также курс стран на усиление интеграции. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи в расширенном составе.

"Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двухсторонней повестки, от которой зависит состояние экономики, стабильное развитие наших государств, затронули международную ситуацию. Обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру наших границ", — сказал Лукашенко, отметив, что Москва и Минск будут придерживаться курса на усиление интеграции при любых обстоятельствах.

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Янукович вслед за Путиным прилетел в Белоруссию, пишут СМИ

Напомним, что Владимир Путин посетил Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. Он пробудет в республике два дня. Сообщалось, что у них с Александром Лукашенко на повестке стоят темы безопасности двух государств и ядерных учений в Российской Федерации, которые пройдут с участием военных Республики Беларусь. На открытии встречи российский лидер положительно оценил результаты работы по экономическому развитию Белоруссии.

Юрий Лысенко
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