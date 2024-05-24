Лукашенко и Путин подтвердили курс на усиление интеграции России и Белоруссии
Лукашенко и Путин в Минске обсудили угрозы у границ государств
Лукашенко и Путин на встрече в Минске. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой России Владимиром Путиным угрозы по периметру границ государств, а также курс стран на усиление интеграции. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи в расширенном составе.
"Мы обменялись мнениями по наиболее чувствительным темам двухсторонней повестки, от которой зависит состояние экономики, стабильное развитие наших государств, затронули международную ситуацию. Обсудили варианты реагирования на риски и угрозы, возникающие по периметру наших границ", — сказал Лукашенко, отметив, что Москва и Минск будут придерживаться курса на усиление интеграции при любых обстоятельствах.
Напомним, что Владимир Путин посетил Белоруссию с официальным визитом накануне вечером. Он пробудет в республике два дня. Сообщалось, что у них с Александром Лукашенко на повестке стоят темы безопасности двух государств и ядерных учений в Российской Федерации, которые пройдут с участием военных Республики Беларусь. На открытии встречи российский лидер положительно оценил результаты работы по экономическому развитию Белоруссии.