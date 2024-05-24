Янукович вслед за Путиным прилетел в Белоруссию, пишут СМИ
СМИ: Самолёт экс-президента Украины Януковича прибыл в Белоруссию
Виктор Янукович. Фото ТАСС / Владимир Гердо
В Белоруссию прибыл борт экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Гаюн".
"В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолёт Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", — говорится в публикации.
Примечательно, что последний раз Янукович был в Беларуси ещё два года назад — в марте 2022 года. Тогда шли активные переговоры по Украине, обсуждалось мирное урегулирование конфликта.
Напомним, что накануне вечером Владимир Путин прилетел в Белоруссию в рамках официального визита, который будет длиться два дня. Он обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности и грядущих ядерных учений России с участием военнослужащих союзной республики. Вместе с президентом РФ в Минск прибыл и глава Минобороны страны Андрей Белоусов.