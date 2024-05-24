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Регион
24 мая, 12:22
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Янукович вслед за Путиным прилетел в Белоруссию, пишут СМИ

СМИ: Самолёт экс-президента Украины Януковича прибыл в Белоруссию

Виктор Янукович. Фото ТАСС / Владимир Гердо

Виктор Янукович. Фото ТАСС / Владимир Гердо

В Белоруссию прибыл борт экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает телеграм-канал "Белорусский Гаюн".

"В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолёт Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", — говорится в публикации.

Примечательно, что последний раз Янукович был в Беларуси ещё два года назад — в марте 2022 года. Тогда шли активные переговоры по Украине, обсуждалось мирное урегулирование конфликта.

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Напомним, что накануне вечером Владимир Путин прилетел в Белоруссию в рамках официального визита, который будет длиться два дня. Он обсудит с белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности и грядущих ядерных учений России с участием военнослужащих союзной республики. Вместе с президентом РФ в Минск прибыл и глава Минобороны страны Андрей Белоусов.

Юрий Лысенко
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