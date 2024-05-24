Новый министр обороны РФ прибыл в Минск вслед за Путиным

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита он проведёт рабочую встречу с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также примет участие в мероприятиях вместе с президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.