Новый министр обороны РФ прибыл в Минск вслед за Путиным
Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото © ТАСС / POOL / Александр Рюмин
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита он проведёт рабочую встречу с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также примет участие в мероприятиях вместе с президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России", — сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в соцсети X.
Напомним, Путин вечером 23 мая прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Визит российского лидера продлится два дня. Он рассказал, что планирует обсудить с Александром Лукашенко темы безопасности и ядерных учений в РФ, в которых примут участие белорусские военные.