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Новый министр обороны РФ прибыл в Минск вслед за Путиным

Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Минск

24 мая, 08:19
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото © ТАСС / POOL / Александр Рюмин

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Фото © ТАСС / POOL / Александр Рюмин

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита он проведёт рабочую встречу с белорусским коллегой Виктором Хрениным, а также примет участие в мероприятиях вместе с президентами Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

"Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. В рамках визита предусмотрены рабочая встреча с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным, а также их совместное участие в мероприятиях по плану президентов Беларуси и России", — сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в соцсети X.

Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений
Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений

Напомним, Путин вечером 23 мая прибыл в Белоруссию с официальным визитом. Визит российского лидера продлится два дня. Он рассказал, что планирует обсудить с Александром Лукашенко темы безопасности и ядерных учений в РФ, в которых примут участие белорусские военные.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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