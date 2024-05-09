Путин: Белоруссия присоединится к РФ на втором этапе ядерных учений

Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения тактического ядерного оружия. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано.

"Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения", — сказал российский лидер.

По его словам, подобные манёвры проходят регулярно, в этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе и подключатся белорусские коллеги, указание министерствам обороны и генеральным штабам уже дано.

Напомним, в понедельник, 6 мая, Генштаб России заявил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Это решение было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Как заявили в МИД РФ, учения должны остудить "горячие головы" Запада.