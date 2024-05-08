Настало время: Эксперт раскрыл, о чём говорят российские ядерные учения

России больше не нужно посылать Западу сигналы, так как настало время практических действий. Об этом заявил "Царьграду" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя российские учения с применением нестратегического ядерного оружия.

Он сообщил, что Россия и правда может быть готова применить тактическое ядерное оружие, если нужно будет защитить суверенную целостность. Учения только подчёркивают эту готовность, хотя РФ не рассчитывает, что Запад как-то отреагирует.

"Через задачи учений по применению нестратегического ядерного оружия будут отработаны все необходимые механизмы для того, чтобы в случае, когда ситуация потребует от нас такого решения, всё прошло быстро, эффективно и максимально результативно", — пояснил Коротченко.