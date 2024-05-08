Настало время: Эксперт раскрыл, о чём говорят российские ядерные учения
Эксперт Коротченко: Ядерные учения говорят о переходе РФ к практическим действиям
России больше не нужно посылать Западу сигналы, так как настало время практических действий. Об этом заявил "Царьграду" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя российские учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Он сообщил, что Россия и правда может быть готова применить тактическое ядерное оружие, если нужно будет защитить суверенную целостность. Учения только подчёркивают эту готовность, хотя РФ не рассчитывает, что Запад как-то отреагирует.
"Через задачи учений по применению нестратегического ядерного оружия будут отработаны все необходимые механизмы для того, чтобы в случае, когда ситуация потребует от нас такого решения, всё прошло быстро, эффективно и максимально результативно", — пояснил Коротченко.
Он обратил внимание, что стране важно быть готовой, чтобы механизм работал как часы и показал эффективность при необходимости. Коротченко напомнил, что подобные учения в последний раз проводились во времена холодной войны.
Напомним, Генштаб РФ начал подготовку к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Решение о начале военно-подготовительных мероприятий было принято в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В МИД России заявили, что учения в стране с применением нестратегического ядерного оружия должны остудить "горячие головы" западных стран, которые создают угрозы нашей безопасности.
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