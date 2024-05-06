В ответ на угрозы НАТО: Россия проведёт учения по отработке применения тактического ядерного оружия
Генштаб РФ готовится к учению с ракетными соединениями ЮВО
Ракетный комплекс "Искандер". Фото © ТАСС / EPA
Генштаб РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Манёвры проводятся в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Об этом заявили в Минобороны России.
"Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
Кстати, НАТО тоже запланировало масштабные манёвры у границ России — в странах Балтии, Польше и Германии. В учениях Steadfast Defender 2024 альянс задействует около 50 боевых кораблей, 80 самолётов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, а также порядка 90 тысяч военнослужащих. Ранее СМИ узнали, что в ходе учений западные войска планируют сымитировать начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения России. В Кремле уже заявили, что Москва начавшиеся в Европе военные манёвры воспринимает как угрозу.
Также масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством командования Армии США 9 мая стартуют в Молдавии.