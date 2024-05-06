В ответ на угрозы НАТО: Россия проведёт учения по отработке применения тактического ядерного оружия

Генштаб РФ по поручению президента РФ Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Манёвры проводятся в ответ на угрозы Запада и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. Об этом заявили в Минобороны России.