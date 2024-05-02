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2 мая, 14:40

В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения под командованием США

МО Молдавии анонсировало совместные с США учения Swift Response с 9 по 16 мая

В Молдавии 9 мая стартуют масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством командования Армии США в Европе и Африке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

"С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке", — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в учениях примут участие 400 военных мотопехотной бригады "Молдова", батальон специального назначения "Молния" Национальной армии, а также бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии США. Кроме того, в манёврах будут задействованы два американских самолёта C130 Hercules.

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А ранее Life.ru рассказывал, что Польша перебросит военную технику к российской границе из-за масштабных учений НАТО Steadfast Defender 2024. Всего в манёврах задействовано около 50 боевых кораблей, 80 самолётов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, а также порядка 90 тысяч солдат. Манёвры проводятся в странах Балтии, Польше и Германии. В Кремле начавшиеся в Европе военные учения воспринимают как угрозу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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