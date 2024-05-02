В Молдавии 9 мая начнутся масштабные военные учения под командованием США

В Молдавии 9 мая стартуют масштабные военные учения Swift Response 2024 под руководством командования Армии США в Европе и Африке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.



"С 9 по 16 мая на территории республики пройдут учения Swift Response 2024 под руководством американского командования в Европе и Африке", — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в учениях примут участие 400 военных мотопехотной бригады "Молдова", батальон специального назначения "Молния" Национальной армии, а также бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии США. Кроме того, в манёврах будут задействованы два американских самолёта C130 Hercules.