Власти попросили жителей Молдавии отказаться от идентичности ради европейского будущего
Спикер парламента Гросу призвал молдаван назваться румынами для принятия в ЕС
Молдаванам следует называть себя румынами в ходе переписи населения ради вступления в Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента постсоветской республики Игорь Гросу, говоря о стартовавшей 8 апреля переписи населения. Он призвал граждан гордиться своим происхождением.
"Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень чётко написано в конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", — сказал политик в эфире телеканала TVR Moldova.
Гросу считает, что участие в переписи важно, так как её результаты во многом определят политику властей.
Напомним, идея объединения Румынии и Молдавии высказывается политиками двух стран на протяжении последних десятилетий. В качестве аргумента приводится кровная родственность народов и языков, а также то, что это позволит Кишинёву стать частью Евросоюза. Однако сами молдаване, согласно опросам, не горят желанием интегрироваться с одной из беднейших стран объединения. Несмотря на это, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недавно выразил уверенность в том, что это произойдёт. В Совете Федерации считают, что нынешние власти бывшей советской республики ведут страну именно к этому.
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