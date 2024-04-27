Власти попросили жителей Молдавии отказаться от идентичности ради европейского будущего

Молдаванам следует называть себя румынами в ходе переписи населения ради вступления в Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента постсоветской республики Игорь Гросу, говоря о стартовавшей 8 апреля переписи населения. Он призвал граждан гордиться своим происхождением.

"Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень чётко написано в конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", — сказал политик в эфире телеканала TVR Moldova.

Гросу считает, что участие в переписи важно, так как её результаты во многом определят политику властей.