"Там такие же румыны, как и я": Премьер Румынии высказался за объединение с Молдавией Премьер Румынии Чолаку одобрил идею объединения своей страны с Молдавией 4 апреля, 11:43 В Румынии задумались об объединении с Молдавией. Обложка © Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Премьер Румынии Марчел Чолаку высказался в поддержку идеи об объединении его страны с Молдавией, допустив, что процесс может произойти внутри Евросоюза. Об этом политик сообщил порталу DC News.

"Я поддерживаю объединение, у меня нет запрета. Это моё право! По-прежнему верю в объединение Молдавии и Румынии. Это произойдёт внутри ЕС, или мы найдём (другой путь. — Прим. Life.ru)", — подчеркнул Чолаку.

Чиновник заявил, что в Молдавии проживают "такие же румыны", как и он, поэтому исторически несправедливо разделять границей две страны. Чолаку добавил, что изменить прошлое невозможно, но нужно приложить усилия, чтобы построить будущее.

Ранее бывший глава МИД Румынии и экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин заявил, что Румыния, взяв курс на Запад, добровольно отказалась от своего суверенитета. По его словам, сейчас Бухарест интересует лишь то, как преданно и эффективно выполнить все указания США.

Авторы Татьяна Миссуми