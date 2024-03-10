Румыния, взяв курс на Запад, добровольно отказалась от своего суверенитета. Об этом заявил бывший глава МИД страны и экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Адриан Северин. По его словам, сейчас Бухарест интересует лишь то, как преданно и эффективно выполнить все указания США.

"В 2000–2004 годах ускорились процессы превращения партнёрства с США в вассальные отношения. <...> K 2023 году Румыния фактически отказалась от своего суверенитета и добровольно отказалась от осуществления самостоятельной внешней политики", — отметил Северин в статье "Развитие румынской внешней политики с 1990 по 2023 год".

Экс-глава МИД Румынии добавил, что весь этот процесс был запущен ещё в 1998–1999 годах и характеризовался "острым русофобским курсом Бухареста", а также началом попыток Штатов и Западной Европы внедрить своих представителей в руководство республики.