В Румынии заявили о неготовности воевать с Россией

Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза (ЕС) нужно принять срочные меры для исправления ситуации. Об этом заявил глава штаба обороны Румынии страны генерал Георгицэ Влад.

"Население Румынии, как и всё население Европейского союза, всей Европы, должно быть обеспокоено", — приводит Politico слова Влада.