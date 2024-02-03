В Румынии заявили о неготовности воевать с Россией
Глава Генштаба Румынии Влад заявил о неготовности страны к войне с Россией
Румыния не готова к потенциальной войне с Россией, поэтому ей и другим странам Евросоюза (ЕС) нужно принять срочные меры для исправления ситуации. Об этом заявил глава штаба обороны Румынии страны генерал Георгицэ Влад.
"Население Румынии, как и всё население Европейского союза, всей Европы, должно быть обеспокоено", — приводит Politico слова Влада.
Руководитель Генштаба утверждает, что обстановка на Балканах может накалиться, если Россия победит в конфликте на Украине. Влад выступил за организацию добровольной базовой военной подготовки для мужчин и женщин до 35 лет. По его словам, отмена обязательной военной службы является причиной недостаточной боеготовности армии страны.
А ранее Life.ru писал, что Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ. В ведомстве на этот счёт сказали, что анализ даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то что конфликт РФ и НАТО прямо сейчас является маловероятным. При этом позднее Писториус заявил, что Германия не сможет противостоять России и защитить себя от потенциальных проблем безопасности в будущем.
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