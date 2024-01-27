"Мы не готовы": Министр обороны ФРГ оценил перспективу противостояния с Россией
Министр обороны Писториус: Германия не готова к противостоянию с Россией
Германия не сможет противостоять России и защитить себя от потенциальных проблем безопасности в будущем. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнётся Европа в будущем", — подчеркнул министр в интервью The Telegraph.
Писториус дополнил, что немецкому руководству следует отказаться от "непоколебимой уверенности" в том, что в Европе продолжит царить мир. По словам министра, роль Бундесвера изменилась на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми сталкиваются ФРГ и другие её союзники по НАТО. Глава Минобороны Германии призвал подготовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России".
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ. В ведомстве на этот счёт сказали, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то что возможное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас является маловероятным. За эти высказывания министра назвали "честным парнем" из ЕС.
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