Германия не сможет противостоять России и защитить себя от потенциальных проблем безопасности в будущем. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнётся Европа в будущем", — подчеркнул министр в интервью The Telegraph.

Писториус дополнил, что немецкому руководству следует отказаться от "непоколебимой уверенности" в том, что в Европе продолжит царить мир. По словам министра, роль Бундесвера изменилась на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми сталкиваются ФРГ и другие её союзники по НАТО. Глава Минобороны Германии призвал подготовиться к противостоянию "угрозам, исходящим от России".