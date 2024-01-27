В Германии объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией

Западные страны призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не допустила проигрыша в конфликте перед президентскими выборами в Соединённых Штатах. Таким мнением поделился немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Вы заметили, как сразу несколько западных военных лидеров предупреждают о необходимости готовиться к войне с Россией? Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что Россия скоро перейдёт в наступление. Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте [на Украине] перед выборами в США", — написал Дотком в соцсети.