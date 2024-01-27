В Германии объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией
Немецкий бизнесмен Дотком: Байден не хочет победы РФ перед выборами в США
Западные страны призывают готовиться к войне с Россией, чтобы Украина не допустила проигрыша в конфликте перед президентскими выборами в Соединённых Штатах. Таким мнением поделился немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Вы заметили, как сразу несколько западных военных лидеров предупреждают о необходимости готовиться к войне с Россией? Они знают, что у Украины заканчивается кислород и что Россия скоро перейдёт в наступление. Это попытка Джо Байдена сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил в конфликте [на Украине] перед выборами в США", — написал Дотком в соцсети.
Предприниматель дополнил, что лидеры западных стран осознают, что российские военные в ближайшее время начнут наступление, в то время как Вооружённые силы Украины (ВСУ) остаются в трудном положении.
А ранее Лайф писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то что возможное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас является маловероятным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил страшилки европейских политиков об угрозе вооружённого конфликта с Россией. По его словам, Запад хочет отвлечь внимание жителей своих стран от проблем с экономикой.
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