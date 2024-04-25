Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 15:59

Захарова пристыдила Санду за трусливый запрет на георгиевскую ленту в Молдавии

Запрет на ношение георгиевских лент в Молдавии и штраф для тех, кто ослушается, — это трусость кишинёвских властей и проявление неуважения к собственным людям. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это одно из наиболее одиозных и позорных проявлений курса [президента Молдавии Майи] Санду, которому она и нынешний режим следуют по указке Запада. Это проявление трусости, это проявление неуважения к собственной истории, к собственным людям, к предыдущим поколениям", — сказала Захарова.

Дипломат уверена, что молдаване помнят и чтят подвиги своих предков, которые вместе с остальными народами Советского Союза одержали Победу. По её словам, граждане республики смогут найти способы достойно отметить великий праздник.

В турецкой провинции Мерсин началась акция "Георгиевская ленточка"
В турецкой провинции Мерсин началась акция "Георгиевская ленточка"

Напомним, власти Молдавии снова напомнили, что будут штрафовать граждан за ношение георгиевских лент в День Победы. Георгиевская лента была и остаётся одной из самых фундаментальных проблем Кишинёва. Борьбу с жителями, которые надевают их на День Победы, молдавское правительство ведёт уже давно.

Обложка ©

Freepik / bearfotos

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Молдавия
  • День Победы
  • Майя Санду
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров