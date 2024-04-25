Захарова пристыдила Санду за трусливый запрет на георгиевскую ленту в Молдавии
Запрет на ношение георгиевских лент в Молдавии и штраф для тех, кто ослушается, — это трусость кишинёвских властей и проявление неуважения к собственным людям. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это одно из наиболее одиозных и позорных проявлений курса [президента Молдавии Майи] Санду, которому она и нынешний режим следуют по указке Запада. Это проявление трусости, это проявление неуважения к собственной истории, к собственным людям, к предыдущим поколениям", — сказала Захарова.
Дипломат уверена, что молдаване помнят и чтят подвиги своих предков, которые вместе с остальными народами Советского Союза одержали Победу. По её словам, граждане республики смогут найти способы достойно отметить великий праздник.
Напомним, власти Молдавии снова напомнили, что будут штрафовать граждан за ношение георгиевских лент в День Победы. Георгиевская лента была и остаётся одной из самых фундаментальных проблем Кишинёва. Борьбу с жителями, которые надевают их на День Победы, молдавское правительство ведёт уже давно.
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