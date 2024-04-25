Захарова пристыдила Санду за трусливый запрет на георгиевскую ленту в Молдавии

Запрет на ношение георгиевских лент в Молдавии и штраф для тех, кто ослушается, — это трусость кишинёвских властей и проявление неуважения к собственным людям. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это одно из наиболее одиозных и позорных проявлений курса [президента Молдавии Майи] Санду, которому она и нынешний режим следуют по указке Запада. Это проявление трусости, это проявление неуважения к собственной истории, к собственным людям, к предыдущим поколениям", — сказала Захарова.