В турецкой провинции Мерсин началась акция "Георгиевская ленточка"
Всероссийская и международная акция "Георгиевская ленточка" в турецкой провинции Мерсин. Фото © Telegram / Международный Бессмертный полк
С 24 апреля по 9 мая 2024 года в России и некоторых зарубежных странах проведут Всероссийскую и Международную акцию "Георгиевская ленточка". В турецкой провинции Мерсин она уже началась.
Акция "Георгиевская ленточка" в турецкой провинции Мерсин. Видео © Telegram / Международный Бессмертный полк
"В преддверии празднования Дня Победы российские соотечественники и их друзья в провинции Мерсин могут обратиться к активистам Международного движения "Бессмертный полк" или в их телеграмм-чат для участия в акции и мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы", — сказано в сообщении в телеграм-канале Международного движения "Бессмертный полк".
В праздничные дни участники акции будут носить георгиевскую ленту как символ памяти о погибших в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Она также является олицетворением воинской славы России.
Георгиевская ленточка представляет собой, помимо всего прочего, символ храбрости российского народа. К сожалению, в некоторых странах её смысл интерпретируется иначе. Ранее в Молдавии гражданам напомнили о штрафах за ношение георгиевской ленты в День Победы. По мнению молдавских политиков, в частности президента страны Майи Санду, она "продвигает военную агрессию".