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24 апреля, 09:39

В турецкой провинции Мерсин началась акция "Георгиевская ленточка"

Всероссийская и международная акция "Георгиевская ленточка" в турецкой провинции Мерсин. Фото © Telegram / Международный Бессмертный полк

Всероссийская и международная акция "Георгиевская ленточка" в турецкой провинции Мерсин. Фото © Telegram / Международный Бессмертный полк

С 24 апреля по 9 мая 2024 года в России и некоторых зарубежных странах проведут Всероссийскую и Международную акцию "Георгиевская ленточка". В турецкой провинции Мерсин она уже началась.

Акция "Георгиевская ленточка" в турецкой провинции Мерсин. Видео © Telegram / Международный Бессмертный полк

"В преддверии празднования Дня Победы российские соотечественники и их друзья в провинции Мерсин могут обратиться к активистам Международного движения "Бессмертный полк" или в их телеграмм-чат для участия в акции и мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы", — сказано в сообщении в телеграм-канале Международного движения "Бессмертный полк".

В праздничные дни участники акции будут носить георгиевскую ленту как символ памяти о погибших в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. Она также является олицетворением воинской славы России.

Более 30 тысяч "Волонтёров Победы" раздадут георгиевские ленточки всем желающим
Более 30 тысяч "Волонтёров Победы" раздадут георгиевские ленточки всем желающим

Георгиевская ленточка представляет собой, помимо всего прочего, символ храбрости российского народа. К сожалению, в некоторых странах её смысл интерпретируется иначе. Ранее в Молдавии гражданам напомнили о штрафах за ношение георгиевской ленты в День Победы. По мнению молдавских политиков, в частности президента страны Майи Санду, она "продвигает военную агрессию".

Владимир Озеров
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