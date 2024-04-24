В турецкой провинции Мерсин началась акция "Георгиевская ленточка"

С 24 апреля по 9 мая 2024 года в России и некоторых зарубежных странах проведут Всероссийскую и Международную акцию "Георгиевская ленточка". В турецкой провинции Мерсин она уже началась.

Акция "Георгиевская ленточка" в турецкой провинции Мерсин. Видео © Telegram / Международный Бессмертный полк

"В преддверии празднования Дня Победы российские соотечественники и их друзья в провинции Мерсин могут обратиться к активистам Международного движения "Бессмертный полк" или в их телеграмм-чат для участия в акции и мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы", — сказано в сообщении в телеграм-канале Международного движения "Бессмертный полк".