Более 30 тысяч "Волонтёров Победы" раздадут георгиевские ленточки всем желающим

В преддверии 9 Мая, Дня Победы, по всей России и за рубежом проходит акция "Георгиевская лента". Миллионы людей по доброй воле прикрепляют георгиевскую ленту — символ военной славы — к одежде, публично демонстрируя своё уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. В этом году более 30 тысяч "Волонтёров Победы" раздадут георгиевские ленточки в семи тысячах точек на карте России и в 35 странах мира. Адреса, где будут раздавать георгиевские ленточки, можно посмотреть на сайте волонтёрыпобеды.рф

"По инициативе "Единой России" с прошлого года георгиевская лента приобрела официальный статус, стала символом воинской славы. Теперь она защищена законодательно. А это значит, что в случае её публичного осквернения предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Максимально — это пять лет лишения свободы", — напомнила председатель "Волонтёров Победы", зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Георгиевская лента ведёт свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, учреждённому 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II. Цвета ленты — чёрный и оранжевый — означают "дым и пламень" и являются символом военной доблести и славы. В 1806 году в Русской армии были введены наградные георгиевские знамёна. С 1917 года лента была запрещена. Возродили её только в 1941 году в оранжево-чёрном цвете и под названием "гвардейская лента". В годы Великой Отечественной войны в продолжение боевых традиций Русской армии был учреждён орден Славы трёх степеней. Его статус, так же как и жёлто-чёрная расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте. Кроме того, 9 мая 1945 года была учреждена медаль "За победу над Германией" с наградной колодкой от ордена Славы, выполненной в цветах георгиевской ленточки.