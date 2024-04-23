Минпросвещения рекомендует провести в школах торжественные линейки 9 Мая
Министерство просвещения рекомендует провести в российских школах торжественные линейки, посвящённые Дню Победы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"На 9 Мая мы рекомендуем по возможности проведение линеек. Это добровольное такое участие и родителей, и учеников. Но я уверен, что многие откликнутся", — отметил он.
Ранее стало известно, что в России отменили шествие "Бессмертного полка" в этом году, так как слишком высока угроза безопасности. Акцию могут провести в онлайн-режиме. Кроме того, в ряде регионов из соображений безопасности отменили проведение парадов и праздничный салют. В то же время растёт количество мероприятий, которые в День Победы пройдут в онлайн-режиме. Так, с 1 по 9 мая жители России примут участие в акции "Окна Победы": по всей стране они будут украшать окна квартир и домов символами Великой Победы — георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в социальных сетях по хештегу #Окна_Победы.
АГН "Москва" / Пелагия Тихонова