"Движение первых" в преддверии 9 Мая запускает акцию "Окна Победы"

В преддверии 9 Мая "Движение первых" запускает акцию "Окна Победы". Она призвана сохранить память о событиях нашей истории и почтить подвиги героев Великой Отечественной войны. Присоединиться к активности можно по ссылке "ВКонтакте": участникам предлагается украсить окна своих домов и поделиться фотографиями в социальных сетях с хештегом #Окна_Победы.

Для участия в акции можно скачать готовые трафареты или придумать свои. Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом — это зависит от фантазии участников. К акции может присоединиться любой желающий.