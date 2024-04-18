"Движение первых" в преддверии 9 Мая запускает акцию "Окна Победы"
В преддверии 9 Мая "Движение первых" запускает акцию "Окна Победы". Она призвана сохранить память о событиях нашей истории и почтить подвиги героев Великой Отечественной войны. Присоединиться к активности можно по ссылке "ВКонтакте": участникам предлагается украсить окна своих домов и поделиться фотографиями в социальных сетях с хештегом #Окна_Победы.
Для участия в акции можно скачать готовые трафареты или придумать свои. Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом — это зависит от фантазии участников. К акции может присоединиться любой желающий.
"С 1 по 9 мая жители России примут участие в акции "Окна Победы": по всей стране они будут украшать окна квартир и домов символами Великой Победы — георгиевскими лентами, красными звёздами, словами благодарности в адрес ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в социальных сетях по хештегу #Окна_Победы", — призвали организаторы.
А ранее Life.ru рассказывал об акции "Диктант Победы", которая в этом году пройдёт на более чем 26 тысячах площадок на территории нашей страны. Кроме того, почти 200 площадок откроется в 58 странах мира. Само мероприятие пройдёт 26 апреля. Диктант будет переведён на пять языков, среди которых китайский, английский, французский, испанский и арабский.
АГН "Москва" / Кирилл Зыков