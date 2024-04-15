Организаторы объявили о начале регистрации на онлайн-игру "Наша Победа"

Волонтёры Победы вместе с партией "Единая Россия" объявили о начале регистрации на историческую онлайн-игру "Наша Победа". Она будет посвящена историям семей, столкнувшихся с жестокостью немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Участники игры познакомятся с биографиями смелых и сильных духом людей, сражавшихся за Родину и ковавших Победу в тылу. Кроме того, героями проекта станут люди, которых война разлучила на долгих четыре года, но они смогли найти друг друга даже в пылу сражений.

По словам председателя Центрального штаба "Волонтёров Победы", депутата Госдумы Ольги Занко, игра "Наша Победа" предоставляет редкую возможность заглянуть на архивные страницы Великой Отечественной через призму семейных историй.

"В ходе игры вы узнаете подлинные рассказы о судьбах людей, о семьях, разлучённых войной и вновь нашедших друг друга. Приглашаем каждого из вас присоединиться", — отметила она.