Организаторы объявили о начале регистрации на онлайн-игру "Наша Победа"
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Волонтёры Победы вместе с партией "Единая Россия" объявили о начале регистрации на историческую онлайн-игру "Наша Победа". Она будет посвящена историям семей, столкнувшихся с жестокостью немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны. Участники игры познакомятся с биографиями смелых и сильных духом людей, сражавшихся за Родину и ковавших Победу в тылу. Кроме того, героями проекта станут люди, которых война разлучила на долгих четыре года, но они смогли найти друг друга даже в пылу сражений.
По словам председателя Центрального штаба "Волонтёров Победы", депутата Госдумы Ольги Занко, игра "Наша Победа" предоставляет редкую возможность заглянуть на архивные страницы Великой Отечественной через призму семейных историй.
"В ходе игры вы узнаете подлинные рассказы о судьбах людей, о семьях, разлучённых войной и вновь нашедших друг друга. Приглашаем каждого из вас присоединиться", — отметила она.
Принять участие в игре, которая пройдёт 8 мая, может любой житель России в возрасте от 14 лет, а также иностранные участники и соотечественники, проживающие за рубежом. Для удобства будет проведено две трансляции с учётом разницы в часовых поясах. В онлайн-игре можно принять участие в индивидуальном формате. Используя знания, логику и сообразительность, участникам будет предложено ответить на вопросы ведущего. Для получения призового места необходимо дать как можно больше правильных ответов, отправив их быстрее соперников из других федеральных округов или стран. Узнать подробности об игре и зарегистрироваться можно на сайте игра-нашапобеда.рф.
А ранее Life.ru рассказывал об акции "Диктант Победы", которая в этом году пройдёт на более чем 26 тысячах площадок на территории нашей страны. Кроме того, почти 200 площадок откроется в 58 странах мира. Само мероприятие пройдёт 26 апреля. Диктант будет переведён на пять языков, среди которых китайский, английский, французский, испанский и арабский.