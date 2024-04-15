ЕР: В 2024 году "Диктант Победы" напишут на более чем 26 тысячах площадок

Акция "Диктант Победы" в этом году пройдёт на более чем 26 тысячах площадок в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Уточняется, что почти 200 площадок создано в 58 странах мира. Кроме того, в этом году Министерство обороны, МЧС, Росгвардия и МВД откроют свыше полутора тысяч площадок для проведения "Диктанта Победы".

"Принять участие в диктанте 26 апреля смогут пассажиры поездов дальнего следования на вокзалах в Алдане, Санкт-Петербурге, Москве, Омске и Энгельсе. Также площадки для написания диктанта создаёт "Почта России" — сотрудники организации смогут ответить на вопросы нашего исторического тестирования в 107 отделениях по всей стране", — пояснил координатор партийного проекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.