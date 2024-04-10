В Петербурге более 200 площадок готовы к участию в "Диктанте Победы"

Все 220 петербургских площадок уже готовятся принять участников ежегодной акции "Диктант Победы", которая состоится 26 апреля. В этом году впервые к диктанту присоединится Государственный музей политической истории, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

"У нас есть очень богатая коллекция, посвящённая Великой Отечественной войне. В частности, в нашем музее очень широко представлена тема обороны и блокады Ленинграда. У нас более 10 тысяч предметов хранения посвящены именно этим героическим и трагическим дням", — рассказал гендиректор ФГБУ "Государственный музей политической истории России" Сергей Рыбаков.

Акция проводится по всей стране в двух форматах: онлайн и офлайн. Площадка музея имеет статус открытой, поэтому записаться для участия в "Диктанте Победы" может абсолютно любой желающий. Сама инициатива нашла свой отклик в глазах общественности ещё в 2019 году, и с тех пор акция проходит регулярно.