Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 16:13

"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" в 57 странах

Партия "Единая Россия" в этом году проведёт "Диктант Победы" не только в РФ, но и ещё в 56 странах. По сравнению с 2023-м число государств-участников выросло на 10. Среди тех, кто присоединится к акции, — Албания, Венгрия, Люксембург, Нидерланды, Бангладеш и Венесуэла, а также Замбия, Катар, Марокко, Никарагуа, Сингапур и Эфиопия.

"Добрые отношения, сложившиеся в последние годы между Россией и многими странами, их активное желание участвовать в нашей акции говорят о том, что в мире, несмотря на непростую ситуацию, интерес к России растёт", — приводит партия слова координатора партпроекта "Историческая память", председателя Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

По его словам, жители большинства государств желают знать историческую правду, поэтому проявляют интерес к истории России и её роли в победе над нацизмом.

Шойгу: Военные парады на День Победы пройдут в 28 российских городах
Шойгу: Военные парады на День Победы пройдут в 28 российских городах

В 2024 году "Единая Россия" проводит "Диктант Победы" уже в шестой раз. Международная просветительско-патриотическая акция состоится 26 апреля.

Обложка ©

VK / Диктант Победы

Никита Осипов
  • Новости
  • Единая Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров