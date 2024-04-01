"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" в 57 странах

Партия "Единая Россия" в этом году проведёт "Диктант Победы" не только в РФ, но и ещё в 56 странах. По сравнению с 2023-м число государств-участников выросло на 10. Среди тех, кто присоединится к акции, — Албания, Венгрия, Люксембург, Нидерланды, Бангладеш и Венесуэла, а также Замбия, Катар, Марокко, Никарагуа, Сингапур и Эфиопия.

"Добрые отношения, сложившиеся в последние годы между Россией и многими странами, их активное желание участвовать в нашей акции говорят о том, что в мире, несмотря на непростую ситуацию, интерес к России растёт", — приводит партия слова координатора партпроекта "Историческая память", председателя Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

По его словам, жители большинства государств желают знать историческую правду, поэтому проявляют интерес к истории России и её роли в победе над нацизмом.