"Единая Россия" 26 апреля проведёт акцию "Диктант Победы"

Партия "Единая Россия" уже в шестой раз проведёт "Диктант Победы", который пройдёт не только в нашей стране, но и ещё в 50 иностранных государствах. Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале политической фракции, задания на этот раз будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР и другим знаменательным событиям того времени.

Стоит отметить, что диктант будет переведён на пять языков, среди которых китайский, английский, французский, испанский и арабский. Координатор партпроекта "Историческая память" и по совместительству председатель Комитета нижней палаты российского парламента по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что, согласно планам организаторов, в этом году количество площадок и участников вырастет.

Сообщается, что центральной площадкой акции станет Музей Победы в Москве. В сообщении "Единой России" говорится, что музей организует в новых регионах тематические выставки. Помимо того, данное культурное учреждение проведёт открытый лекторий "Диктанта Победы" на территориях восьми федеральных округов.

Стоит отметить, что организаторы планируют провести это мероприятие во всех связанных с Великой Отечественной войной знаковых местах. Также поучаствовать в диктанте можно будет в школах, музеях, на различных транспортных узлах, в том числе на вокзалах и в аэропортах, а также в поездах дальнего следования и самолётах.