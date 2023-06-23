В патриотической акции "Диктант Победы" приняли участие 1,8 миллиона человек

В Международной патриотической акции "Диктант Победы", которую провела партия "Единая Россия", приняли участие 1,8 миллиона человек. Более половины из них — школьники. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, тестовые задания диктанта разрабатывали историки. Депутат отметил, что самому юному участнику 11 лет, а самому взрослому — 89. В акции принимали участие как школьники, так и студенты, работающие граждане, пенсионеры, госслужащие и военнослужащие.

"В этом году впервые было пять блоков для иностранных участников. Для Европы, Азии, Южной и Северной Америки, стран Востока и СНГ. Задания были переведены на шесть языков", — сказал Хинштейн.

Парламентарий также отметил, что тестовые задания были посвящены юбилейным датам, Сталинградской и Курской битвам и другим ключевым событиям Великой Отечественной войны. Правильно ответили на вопросы диктанта 9622 человека. Более тысячи из них — молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет.

В установленное время уложились 386 человек, из них отобрали 20 победителей акции. Это пятеро школьников и учащихся образовательных военных организаций, десять работающих граждан, четыре представителя силовых министерств, а также один пенсионер.