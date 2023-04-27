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27 апреля, 14:04

Пятый "Диктант Победы" написали на 22 тысячах площадок и в 46 странах мира

Политическая партия "Единая Россия" провела пятый ежегодный "Диктант Победы". В этом году его написали на 22 тысячах локаций по всей России, в 46 странах мира и даже космосе. Традиционно главной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

По словам председателя Российского исторического общества и директора СВР Сергея Нарышкина, акция объединяет людей разных поколений и профессий, а участие в ней является настоящим гражданским поступком.

"Подвиг поколения-победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества", сказал он в ходе торжественного старта диктанта.

В свою очередь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что впервые для участия в "Диктанте Победы" стало доступно более 300 площадок в новых регионах России: Запорожской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Он назвал акцию "мостом памяти" о подвиге отстоявших нашу независимость солдатах, а также тружениках тыла и народного хозяйства.

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Напомним, по состоянию на полдень "Диктант Победы" написали уже на более чем 1700 площадках Дальнего Востока. По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, с акцией сегодня "вся Россия".

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Пресс-служба "Единой России"

Матвей Константинов
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