На Дальнем Востоке "Диктант Победы" уже написали на 1700 площадках

На Дальнем Востоке "Диктант Победы" написали более чем на 1700 площадках, а сама акция символично говорит о связи поколений. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн во время торжественного старта акции в Музее Победы в Москве.

"С нами сегодня вся Россия. Мы вспоминаем победу, героические страницы нашего прошлого, отдаём дань безмерного уважения подвигу наших дедов и прадедов. Сегодня с нами ветеран, лётчик-штурман Евсей Родненский. Эта акция — символ нерушимой связи наших поколений", — подчеркнул он.