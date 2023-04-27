На Дальнем Востоке "Диктант Победы" уже написали на 1700 площадках
На Дальнем Востоке "Диктант Победы" написали более чем на 1700 площадках, а сама акция символично говорит о связи поколений. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн во время торжественного старта акции в Музее Победы в Москве.
"С нами сегодня вся Россия. Мы вспоминаем победу, героические страницы нашего прошлого, отдаём дань безмерного уважения подвигу наших дедов и прадедов. Сегодня с нами ветеран, лётчик-штурман Евсей Родненский. Эта акция — символ нерушимой связи наших поколений", — подчеркнул он.
Напомним, сегодня проходит "Диктант Победы" более чем в 40 странах мира, его проводит "Единая Россия". У участников будет 45 минут на то, чтобы ответить на 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны. Выполнить задания можно как очно, так и в офлайн-формате.
ТАСС / Юрий Смитюк